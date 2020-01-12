مداهمات واعتقالات وضبط أسلحة وسموم في بلدات عربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - داهمت قوات من الشرطة عدة منازل في بلدات عربية وضبطت أسلحة وذخيرة وسموم، واعتقلت بعض المشتبهين خلال الأيام الأخيرة.

وفقا لادعاء الشرطة، فإنها ضبطت 3 رشاشات من نوع "كارلو" يدوية الصنع وسموم خلال البحث والتفتيش في مدينة الرملة، في إطار مكافحة السلاح غير المرخص والسموم في المجتمع العربي. واعتقلت الشرطة شابا (25 عاما) بشبهة حيازة السلاح والسموم، ومددت محكمة الصلح في مدينة "بيتح تكفا" أول من أمس، الجمعة، اعتقال المشتبه به لثلاثة أيام.

وفي مدينة الطيبة، ضبطت الشرطة، نهاية الأسبوع الماضي، بندقية من نوع "ساعر M16" وذخيرة في كرم زيتون. كما تم ضبط ذخيرة و3 كيلوغرام من مخدر الكوكائين.

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وفي قرية الفريديس، أوقفت الشرطة سيارة للفحص وبعد التفتيش تمّ ضبط أوراق نقدية من فئة دولار ويورو، والتي يشتبه بأنّها مزيّفة، والتي تبلغ عشرات الآلاف، وجرى اعتقال السائق (19 عامًا) من سكان البلدة للتحقيق وأحيل المبلغ الذي عثر عليه للفحص في مختبرات التحليل الجنائي.

وفي قرية عارة، اعتقلت الشرطة 3 مشتبهين، في العشرينيات من أعمارهم، بإطلاق نار وإصابة مواطنين خلال نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن تلقت بلاغا حول إطلاق نار على شخصين بالقرب من مركز البريد بالقرية، إذ أصيب شخصان من سكان المكان بعيارات نارية وتم نقلهما لتلقي العلاج في مستشفى " هيلل يافه" في مدينة الخضيرة. ومددت المحكمة، يوم الجمعة الماضي، توقيف المشتبهين الثلاثة بناءً على طلب الشرطة لغاية 13 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وفي مدينة طمرة، جرى التفتيش داخل منزل مأهول وتمّ ضبط مسدس من نوع "بيرتا" ومشط وكمية كبيرة من الذخائر، واعتقلت الشرطة مشتبها، في العشرينيات من عمره، بحيازتها، وتمّ تمديد اعتقاله لغاية بعد غد، الثلاثاء.