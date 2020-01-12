تشافي على أعتاب تدريب برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب السد القطري، تشافي هيرنانديز، اقترب جدا من تدريب فريق برشلونة الإسباني بالموسم الجاري خلفا لإرنستو فالفيردي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة وصل لمرحلة متقدمة جدًا في المفاوضات مع تشافي، وقد يتم الإعلان عن التعاقد معه خلال ساعات.

وأشارت الصحيفة إلى أن نقاط الاختلاف بين الطرفين يتم مناقشتها حاليًا، موضحة أنه يتم تجهيز العقد الذي سيمتد مبدئيًا حتى 2022.

يذكر أن تحرك أوسكار جراو المدير التنفيذي لبرشلونة وإريك أبيدال السكرتير الفني، للتعاقد مع تشافي، جاء عقب خسارة البارسا أمام أتلتيكو بنتيجة 2-3 في نصف نهائي السوبر الإسباني.

وسبق أن قالت تقارير إسبانية إن الخلاف بين تشافي وبرشلونة يدور حول وقت تولي المهمة الفنية للبارسا سواء في منتصف الموسم الحالي أو بالصيف المقبل.