الملكة إليزابيث تلتقي هاري بعد تنازله عن مهامه الملكية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استدعت ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث، اليوم الأحد، حفيدها الأمير هاري لعقد اجتماع أزمة، لبحث الترتيبات المستقبلية الخاصة به وبزوجته ميغان في أعقاب إعلان الزوجين فجأة عن تخليهما عن مهامهما الملكية.

وقال مصادر إعلام بريطانية، إنه من المقرر عقد الاجتماع، يوم الاثنين القادم، في منزل ساندرينجهام الذي تملكه الملكة إليزابيث، في منطقة نورفولك بشرق إنجلترا، بحضور ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، ووالد هاري والأمير وليام شقيق هاري.

وستنضم الممثلة التلفزيونية الأميركية السابقة، ميغان ميركل، الانضمام للاجتماع عبر الهاتف من كندا، التي مكثت بها الأسبوع الماضي لتكون مع آرتشي ابنها من هاري.

وحمل الزوجان هاري وميغان، رسميا لقبي دوق ودوقة ساسكس، وصدمت العائلة المالكة بقرارهما، يوم الأربعاء الماضي، عن رغبتهما في "نموذج عمل جديد"، يسمح لهما بقضاء المزيد من الوقت في أميركا الشمالية، والاستقلال ماديًا.

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ولم يستشر هاري وميغان الملكة البالغة من العمر 93 عاما ولا أفراد العائلة المالكة الآخرين، قبل إعلان الأمر، وأفاد موقع ساسكس رويال الإخباري، أن الملكة وأفراد العائلة قد أصيبوا بخيبة أمل جراء قرارهما المفاجئ.

وسيكون الاجتماع هو المرة الأولى التي يجتمع فيها كبار أفراد العائلة المالكة وجها لوجه لبحث الهواجس التي أثارها هاري وميغان.

ومهدت المشاورات التي شاركت فيها أيضا الحكومتان البريطانية والكندية الطريق أمام اجتماع بين هاري والملكة وجها لوجه.