الصين تفعّل أكبر تلسكوب في العالم لالتقاط موجات الراديو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بدأ أكبر تلسكوب لالتقاط موجات الراديو في العالم، بالعمل اليوم الإثنين، حيث ستقوم الصين من خلاله بالبحث عن حياة خارج كوكب الأرض.

وجاء ذلك بإعلان من وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، التي قالت إن بكين فعّلت التلسكوب الذي أطلقت عليه اسم "فاست"، رسميا، للقيام بأبحاث الفضاء.

ويبلغ قطر‭‭ ‬‬التلسكوب "فاست"، 500 متر، أي ما يعادل 30 ملعبا لكرة القدم، وهو مثبت على جبل في إقليم قويتشو في جنوب غربي البلاد. ويعرف أيضا في الصين باسم "عين السماء".

وأفادت وكالة "شينخوا" أن التلسكوب حصل على موافقة لبدء عملياته. وانتهت الصين من تشييده عام 2016 ويخضع منذ ذلك الحين لاختبارات ومراجعة لتلافي ما قد يظهر من عيوب فنية.

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وقال رئيس المهندسين القائمين على التلسكوب، جيانغ بينغ، للوكالة، إن العمليات التجريبية تسير بشكل جيد حتى الآن، وإن حساسيته تزيد أكثر من مرتين ونصف عن ثاني أكبر تلسكوب في العالم.

وقالت الوكالة إن المشروع جمع أيضا بعض البيانات العلمية القيّمة خلال تلك الفترة ومن المتوقع أن يساعد في تحقيق بعض الإنجازات في مجالات مثل رصد موجات الجاذبية ذات التردد المنخفض والجزيئات بين النجوم خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

ويمثل تطوير برنامج الفضاء أولوية لدى الصين التي تستهدف مواكبة روسيا والولايات المتحدة وأن تصبح قوة عظمى في مجال الفضاء بحلول 2030.