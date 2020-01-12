نتنياهو يرحب بعقوبات أميركية على إيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رحب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالعقوبات التي تفرضها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على إيران، ودعا بريطانيا وفرنسا وألماني إلى دعم هذه العقوبات.

وقال نتنياهو في بداية اجتماع حكومته الأسبوعي اليوم، الأحد، إنه "أحيي الرئيس ترامب على فرضه عقوبات جديدة وشديدة على النظام الإيراني. وعليّ أن أقول إن هذا تم في وقت قريب من قرار إيران بتسريع تخصيب اليورانيوم".

وأضاف أنه "أدعو بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى الانضمام إلى المجهود الأميركي. وعليهم أن يتوجهوا إلى مجلس الأمن الدولي وينبغي أن يمارسوا هناك العقوبات التي تم إقرارها في حينها".

وتابع نتنياهو أنه "بودي أن أكرر أن إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير سلاح نووي".

وتطرق إلى إسقاط الطائرة الأوكرانية، التي أعلنت إيران أنه تم إسقاطها بصاروخ دفاعي نتيجة "خطأ بشري". وقال نتنياهو إن "إيران تسببت بموت 176 شخصا وبعد ذلك أخفت ذلك وكذبت على المجتمع الدولي".

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ونقل التلفزيون الإيراني عن بيان عسكري صادر عن القوات المسلحة الإيرانية، فجر أمس، أن الطائرة الأوكرانية أسقطت، يوم الأربعاء الماضي، عن "غير قصد بسبب خطأ بشري" بعد اقترابها من مركز للحرس الثوري الإيراني.

وحسب البيان، فإن القوات العسكرية ظنّت أنّ الـ"بوينغ" الأوكرانية "طائرة معادية"، و"أُصيبت" في وقتٍ كانت "تهديدات العدو عند أعلى مستوى". وأضاف أنه ستجري محاسبة الأطراف المسؤولة عن هذا الخطأ وإحالتهم للقضاء.

وقدّم وزير الخارجيّة الإيراني، محمد جواد ظريف، "اعتذارات" بلاده عن كارثة طائرة البوينغ الأوكرانيّة، بعد اعتراف القوّات المسلّحة الإيرانيّة بأنّ الطائرة أُسقِطت خطأ.

وسقطت الطائرة، يوم الأربعاء الماضي، ما أسفر عن مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصًا، بينهم 82 إيرانيا و63 كنديا. وسقطت الطائرة بعد 3 ساعات تقريبًا من إعلان طهران إطلاق صواريخ بالسيتية على قواعد عراقية تتواجد فيها قوات أميركية.