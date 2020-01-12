أم الفحم: "شباب التغيير" خارج الائتلاف البلدي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت حركة "شباب التغيير" في مدينة أم الفحم، رسميا، استقالة علي بركات من منصب نائب رئيس بلدية أم الفحم وفك الائتلاف بين كتلة شباب التغيير وإدارة البلدية.

وقالت الحركة اليوم، الأحد، إنه بعد اجتماع الهيئة الإدارية لحركة شباب التغيير مع كوادر شباب التغيير، مؤخرا، تقرر أن يقدم نائب رئيس البلدية، المحامي علي عدنان بركات، رسميا استقالته، اليوم، وأن يقدم إعلان فك الائتلاف بين شباب التغيير وإدارة البلدية الممثلة بقائمة "البيت الفحماوي" أعضاء ورئيسا، وذلك بناء على بيان أصدرته يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر 2019، وبهذا التنازل عن جميع المناصب والمسؤوليات الإدارية المتفق عليها في عقد الائتلاف للأسباب المذكورة في الاستقالة الرسمية وإعلان فك الائتلاف.

وختمت "شباب التغيير" بالقول: "نعلمكم أننا قد أبلغنا قسم المحاسبة والإدارة مسبقًا عن تنازلنا عن الصلاحيات والمعاش لوظيفة نائب رئيس منذ تاريخ 22.12.2019 حرصًا منا على عدم عرقلة عمل الأقسام وحفاظا على المال العام".