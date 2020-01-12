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شكرا لقرائتكم خبر عن عقيلة صالح يطالب الجيش المصري بالتدخل في ليبيا بهذا الشرط ! والان مع التفاصيل
الأحد 12 يناير 2020
طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مجلس النواب المصري بدعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل العسكري إذا ما قررت تركيا غزو ليبيا وتهديد أمن مصر القومي .
وقال عقيلة إن الشعب الليبي يسعى إلى دولة مدنية ديمقراطية، "لكنه يواجه مؤامرة إرهابية تقف خلفها تركيا صاحبة التاريخ الدموي والداعمة للإرهاب".
وأوضح صالح خلال كلمته من على منصة البرلمان المصري في الجلسة العام اليوم الأحد، أن اتفاق الصخيرات سقط، وهو مخالف للإعلان الدستوري، وحكومة الوفاق هي حكومة وصاية وسقطت منذ عامين.
واتهم رئيس النواب الليبي رئيس حكومة الوفاق بالتآمر وفتح الطريق أمام تركيا لإرسال قواتها العسكرية وميلشياتها لتحويل ليبيا إلى ولاية عثمانية، مشيراً إلى أن حكومة السراج تأوي المليشيات المسلحة، وهو يخالف كل الأعراف والقوانين.
كما شدد صالح على أن الاتفاقية مع تركيا خالفت اتفاق الصخيرات ويمثل انتهاكاً للسيادة الليبية ولم يحصل على موافقة مجلس النواب والاتفاق يمثل تهديداً لأمن المنطقة ومخالفة صريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتعتبر خيانة للشعب الليبي وتهدد الدول المجاورة.
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