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شكرا لقرائتكم خبر عن #ايران_تحلب_قطر وتجبرها على دفع تعويضات الطائرة الأوكرانية والان مع التفاصيل
الأحد 12 يناير 2020
أجمع نشطاء وسياسيون على موقع التواصل الإجتماعي الأشهر تويتر، على أن إيران قررت تحميل قطر مسؤولية دفع تعويضات الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني بصاروخ قبل أيام .
وأشار النشطاء في وسم "ايران تحلب قطر" إلى أن زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى إيران هدفها بحث هذه التعويضات وكيفية دفعها .. موضحين أن إيران وتركيا إعتادتا على إبتزاز قطر التي ترفض حتى الآن العودة إلى الحضن العربي .
وأكد النشطاء أن قطر تعهدت بدفع ثلاثة مليارات دولار لسد تعويضات ضحايا الطائرة الأوكرانية على الرغم من عدم صلة قطر بهذه الجريمة التي إرتكبها الحرس الثوري الإيراني .
وشدد النشطاء على أن قطر أصبحت اداة تتلاعب بها ايران كيفما شاءت .. لافتين إلى أن تميم هو من فعل ذلك ببلاده ومن سيعاني في كل هذا هو الشعب القطري المسلوب حقه .
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