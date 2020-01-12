شكرا لقرائتكم خبر عن النشطاء على تويتر يفضحون #فساد_حكومه_قطر والان مع التفاصيل
الأحد 12 يناير 2020
فضح نشطاء قطريون على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، فساد حكومة بلادهم والأموال التي تصرفها الشيخة موزة، لدعم المشاريع الإرهابية .
وتطرق النشطاء إلى بعض الجرائم التي يرتكبها النظام القطري ضد أبناء البلاد لصالح المجنسين في إطار فساد الأسرة الحاكمة التي تكرس كل إهتمامها لدعم الإرهاب والتطرف .
وأشار النشطاء في تغريداتهم إلى الفساد الذي طال المرأة القطرية في إطار فساد الحكومة التي لا تهتم بمواطنيها ولا تحقق لهم أبسط سبل الحياة، كما يصور إعلامها الذي وجهته للحديث عن فساد بلدان المنطقة للتغطية على فسادها .
ولفتت مغردات قطريات إلى أن هناك حقوق للمرأة القطرية لا تطبق ، مثال حق توفير السكن الارض والقرض .. متسائلات عن تجنيس أبناء القطرية لماذا لا يكون مثل تجنيس أبناء القطري .
فيما دعا مغردون مؤسسة قطر الخيرية إلى التحرك نحو الدفاع عن نفسها أمام الاتهامات الدولية بدعم الارهاب، أو الكف التام عن مثل هذه الممارسات .
كانت هذه تفاصيل خبر النشطاء على تويتر يفضحون #فساد_حكومه_قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.