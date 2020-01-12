اخبار العالم

تعز.. مجهولون يغتالون 3 من أفراد الجيش في الحصب

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعز.. مجهولون يغتالون 3 من أفراد الجيش في الحصب والان مع التفاصيل

الأحد 12 يناير 2020

اغتال مسلحون مجهولون ثلاثة من أفراد الجيش الوطني  في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

 

وقال مصدر إن مسلحين مجهولين اغتالوا بعد ظهر اليوم ثلاثة من أفراد الجيش الوطني في منطقة الحصب وسط المدينة .

Advertisements

 

وأشار المصدر أن المسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية وقاموا بفتح النار على الجنود الثلاثة في فكة الزنقل بمنطقة الحصب ولاذوا بالفرار .

 

هذا وتعيش مدينة تعز انفلاتا أمنيا في ظل حربٍ فرضتها المليشيا الحوثية على المدينة منذ أكثر من خمس سنوات.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعز.. مجهولون يغتالون 3 من أفراد الجيش في الحصب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا