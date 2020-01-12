شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف صاروخي على مواقع للمليشيا في رازح الحدودية والان مع التفاصيل

الأحد 12 يناير 2020 قصفت القوات السعودية، اليوم الأحد، كانون الثاني 12، 2020، مواقع حوثية في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. Advertisements ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي. وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.

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