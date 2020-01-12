«ترامب»: لن يُسمح لإيران بارتكاب مجازر جديدة ضد المتظاهرين

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
تفاعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مغردا على حسابه بـ “تويتر” باللغة الفارسية، دعما للاحتجاجات التي عمت مناطق عدة من إيران بعد إعلان السلطات مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.
وقال ترامب في تغريدته: “نتابع التظاهرات في إيران عن كثب”. مضيفاً: “لن يُسمح لإيران بارتكاب مجزرة أخرى ضد المتظاهرين السلميين، مؤكدا وقوفه إلى جانب الشعب الإيراني”. حسب “العربية نت”
وكتب ترامب على تويتر: “إلى الشعب الإيراني الشجاع الذي يعاني منذ فترة طويلة أنا بجانبكم منذ بداية رئاستي، وستظل إدارتي إلى جانبكم”/ مضيفا: “نحن نتابع تظاهراتكم عن كثب، وشجاعتكم تُلهمنا”.
كما حذّر النظام الإيراني قائلا: “لا يُمكن أن تكون هناك مذبحة أخرى بحق المتظاهرين السلميين، ولا قطع للإنترنت. العالم يُراقب”.
وطالب ترامب إيران بالسماح لجماعات حقوق الإنسان بمراقبة الاحتجاجات المستمرة، معتبرا أن شجاعة الشعب الإيراني تمثل مصدر إلهام.
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