شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوربي يعلق على اعتقال السفير البريطاني بطهران والان نبدء بالتفاصيل

أعرب منسق الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن "قلقه الشديد" إزاء الاعتقال المؤقت للسفير البريطاني في طهران.

ودعا بوريل في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الأحد إلى الامتثال التام لاتفاقية فيينا التي تنظم العلاقات الدبلوماسية بين الدول.

وكتب المفوض الأوروبي على "تويتر": "يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الحد من التصعيد ولتوفير مساحة للدبلوماسية".

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وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت صباح اليوم أنها تنتظر تقريرا من قوات الأمن بشأن تفاصيل احتجاز السفير البريطاني لدى البلاد خلال مشاركته في احتجاجات شهدتها طهران الليلة الماضية.

وأكد السفير البريطاني، روب ماكير، أنه لم يشارك في أي مظاهرات في طهران، وشدد على أن توقيف الدبلوماسيين عمل غير قانوني، وغرد على حسابه على موقع "تويتر": "استطيع أن أؤكد أني لم أشارك في أي مظاهرات! توجهت لفعالية تم الإعلان عنها لتأبين ضحايا مأساة الطائرة الأوكرانية المنكوبة، ومن الطبيعي أن أشارك في تأبين الضحايا، وبعضهم بريطانيون.

وغادرت بعد خمس دقائق، عندما بدأ البعض ترديد شعارات".

وأوضح: "تم احتجازي لنصف ساعة بعد مغادرة المنطقة. واحتجاز الدبلوماسيين بالطبع عمل غير قانوني، في جميع الدول".