مصدر: 59 مصاباً من عناصر الشرطة والمتظاهرين جراء المصادمات في واسط

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حصيلة المصادمات قرب جامعة واسط ارتفعت إلى 59 مصاباً".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "48 عنصراً من الشرطة أصيبوا، فيما أصيب 11 متظاهراً".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الأحد، بارتفاع عدد الإصابات نتيجة المصادمات قرب جامعة واسط إلى 40 شخصاً من المتظاهرين وعناصر القوات الأمنية.

