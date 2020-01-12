مصدر: 59 مصاباً من عناصر الشرطة والمتظاهرين جراء المصادمات في واسط

أفاد مصدر أمني، الأحد، بأن حصيلة المصادمات قرب مبنى جامعة واسط ارتفعت إلى 59 مصاباً بينهم 48 عنصراً في الشرطة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حصيلة المصادمات قرب جامعة واسط ارتفعت إلى 59 مصاباً".
وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الأحد، بارتفاع عدد الإصابات نتيجة المصادمات قرب جامعة واسط إلى 40 شخصاً من المتظاهرين وعناصر القوات الأمنية.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "48 عنصراً من الشرطة أصيبوا، فيما أصيب 11 متظاهراً".
وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الأحد، بارتفاع عدد الإصابات نتيجة المصادمات قرب جامعة واسط إلى 40 شخصاً من المتظاهرين وعناصر القوات الأمنية.
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