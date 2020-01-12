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2020-01-12 | 12:36
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وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن "المدرب الإسباني أنفق 460 ألف جنية إسترليني، منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي على السيارات فقط".
وأشارت الصحيفة إلى أن "بيب صاحب الـ48 عامًا، قام بشراء سيارة مارسيديس GLE سوداء تبلغ قيمتها 80 ألف جنيهًا إسترلينيًا، ثم رانج روفر بقيمة 150 ألف جنيهًا استرلينيًا".
بينتلي GTX700 الفضية، كانت السيارة الثالثة لبيب جوارديولا، بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني، ثم ميني كوبر بقيمة 30 ألف جنيه إسترليني.
لو مارتين، المقرب من بيب جوارديولا، أكد بأن "بيب اشتهر منذ أيامه في برشلونة، أنه سائق تعيس، وامتلك 4 سيارات منذ انتقاله إلى مانشستر بسبب عدم قدرته على القيادة بشكل صحيح".
وقال مصدر للصحيفة الإنجليزية: "بيب رائع في العديد من الأشياء، ولكن القيادة لا تبدو من ضمنهم، لقد كافح كثيرًا من أجل أن يعتاد على القيادة داخل إنجلترا".
كانت هذه تفاصيل خبر فيلسوف التدريب لا يجيد قيادة السيارة.. جوارديولا يستبدل 4 سيارات في اربعة اعوام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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