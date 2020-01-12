البنك المركزي: من الخطأ المراهنة على ارتفاع الدولار

اعتبر البنك المركزي العراقي، الأحد، أنه "من الخطأ" المراهنة على ارتفاع سعر صرف الدولار، مبيناً أن المبالغة في الآثار المحتملة للعقوبات غير موجودة.
وأشار داغر، إلى أن "البنك قام أيضاً ببيع مبالغ إضافية لعملة الدولار، كما قام بتوسيع المنافذ واتخاذ إجراءات استثنائية باعتبارها جزءاً من السياسة النقدية في مثل هذه الأحداث".
وأضاف، أن "عملية المبالغة في الآثار المحتملة أو المبالغة شي اسمه العقوبات غير موجود إطلاقاً في نموذج التعامل للبنك"، مؤكداً أن "البنك سيستمر بالمبيعات من خلال الجهاز المصرفي وشركات الصيرفة والمصارف الحكومية في بيع مبالغ إضافية كل ما مكن ذلك وسنتابع حركة السوق".
يذكر أن السوق المحلية شهدت خلال الأسبوع الماضي ارتفاعاً طفيفاً في أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، بعد أن كان مستقراً ولفترات طويلة عند 1221 ديناراً ألف للدولار .
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