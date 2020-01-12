البنك المركزي: من الخطأ المراهنة على ارتفاع الدولار

وقال مدير عام دائرة العمليات المالية وادارة الدين في البنك محمود داغر في حديث لـ الخليج 365، إن "من الخطأ المراهنة على ارتفاع الدولار لأنها ستنتهي مع زيادة العرض وستشهد الأيام المقبلة ذلك مع رد الفعل الايجابي للبنك لتغطية الطلبات كافة".وأشار داغر، إلى أن "البنك قام أيضاً ببيع مبالغ إضافية لعملة الدولار، كما قام بتوسيع المنافذ واتخاذ إجراءات استثنائية باعتبارها جزءاً من السياسة النقدية في مثل هذه الأحداث".

وأضاف، أن "عملية المبالغة في الآثار المحتملة أو المبالغة شي اسمه العقوبات غير موجود إطلاقاً في نموذج التعامل للبنك"، مؤكداً أن "البنك سيستمر بالمبيعات من خلال الجهاز المصرفي وشركات الصيرفة والمصارف الحكومية في بيع مبالغ إضافية كل ما مكن ذلك وسنتابع حركة السوق".



يذكر أن السوق المحلية شهدت خلال الأسبوع الماضي ارتفاعاً طفيفاً في أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، بعد أن كان مستقراً ولفترات طويلة عند 1221 ديناراً ألف للدولار .