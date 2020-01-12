‏بالفيديو.. اعتداء على القوات الامنية في واسط

تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مقطع فيديو لتعرض القوات الامنية قرب جامعة واسط الى اعتداء. وبحسب ناشطون على التواصل الاجتماعي ان "متظاهرون اعتدوا على القوات الامنية قرب جامعة واسط بالحجارة". Advertisements واضافوا ان "ذلك ادى الى وقوع اصابات".

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