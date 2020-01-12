تجدد المظاهرات الطلابية في طهران ضد نظام خامنئي

تجددت المظاهرات الطلابية في العاصمة الإيرانية طهران، الأحد، لليوم الثاني، مرددين هتافات ضد السلطات بعد اعترافها بإسقاط الطائرة الأوكرانية عقب أيام من النفي.

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا في الشارع خارج جامعة في طهران: "إنهم يكذبون أن عدونا هو أمريكا، عدونا موجود هنا"، وبدأت تجمعات في مدن أخرى مثل أصفهان.

والسبت، أوردت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، في تقرير نادر، أن قوات الأمن طاردت مئات الطلاب بقنابل الغاز المسيل للدموع أمام جامعتي أمير كبير وشريف، بعدما احتجوا اعتراضا على إسقاط الطائرة الأوكرانية المدنية التي كان أغلب ركابها إيرانيين.

Advertisements

وردد الطلاب المحتجون هتافات حادة ضد مسؤولي النظام الإيراني أبرزها "اليوم عزاء.. اليوم عزاء"؛ تضامنا مع ضحايا طائرة الخطوط الأوكرانية من طراز بوينج 737 التي سقطت بعد إقلاعها من مطار الخميني الدولي.

وعرضت الوكالة التي يُنظر لها على نطاق واسع باعتبارها مقربة من الحرس الثوري، صورا لمجموعة من الناس، وصورة ممزقة لسليماني، وذكرت أن عدد المحتجين يقدر بنحو ألف شخص.

واعترفت طهران بأن الطائرة التي تحطمت، "عن غير قصد"، ونتيجة "خطأ بشري"، وأنها دخلت بطريقة خاطئة في دائرة "هدف معاد" بعد اقترابها من "مركز عسكري حساس" تابع للحرس الثوري.

وتحدثت في السابق تقارير إعلامية حول فرضية إصابتها بصاروخ جراء تزامن السقوط مع استهداف إيران قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق بصواريخ باليستية.

وفجر الأربعاء الماضي، تحطمت طائرة ركاب مدنية عملاقة من "طراز بوينج 737" تتبع الخطوط الجوية الأوكرانية في إيران، وراح ضحيته 176 شخصا.