أوروبا تدعو لـ"خفض التصعيد" بعد توقيف سفير بريطانيا لدى إيران

انتقد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إيران، الأحد، على خلفية توقيفها لمدة وجيزة السفير البريطاني لديها، داعيا إلى "خفض التصعيد".

وغرد بوريل عبر حسابه على تويتر "قلق للغاية بشأن الاعتقال المؤقت للسفير البريطاني في إيران، من الواجب الاحترام الكامل لاتفاقية فيينا".

وتابع "الاتحاد الأوروبي يدعو إلى خفض التصعيد وإفساح المجال للدبلوماسية".

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وأمس السبت، اعتقلت السلطات الإيرانية السفير البريطاني في طهران لعدة ساعات قبل إطلاق سراحه بمزاعم في تنظيمه احتجاجات بالعاصمة طهران.

وكانت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية شبة الرسمية أكدت أنه تم احتجاز المبعوث البريطاني بإيران عدة ساعات أمام جامعة أمير كبير لتحريضه محتجين ضد الحكومة.

وفي وقت سابق السبت، مزق طلاب إيرانيون غاضبون صورا لقاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس المصنف إرهابيا بالعاصمة طهران، احتجاجا على إسقاط مليشيا الحرس الثوري طائرة ركاب أوكرانية.

وقامت قوات الأمن بمطادرة مئات الطلاب بقنابل الغاز المسيل للدموع أمام جامعتي أمير كبير وشريف، بعدما احتجوا اعتراضا على إسقاط الطائرة الأوكرانية المدنية التي كان أغلب ركابها إيرانيين.

وردد الطلاب المحتجون هتافات حادة ضد مسؤولي النظام الإيراني، أبرزها "اليوم عزاء.. اليوم عزاء"، تضامنا مع ضحايا طائرة الخطوط الأوكرانية من طراز بوينج 737، التي سقطت بعد إقلاعها من مطار الخميني الدولي.