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11 قتيلا على الأقل جراء عواصف في جنوب الولايات المتحدة

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صورة تم الحصول عليها من مكتب مسؤول الشرطة في بوسيير باريش في لويزيانا تظهر تداعيات العاصفة بتاريخ 11 يناير 2020

قتل 11 شخصا على الأقل خلال الأيام الأخيرة في جنوب الولايات المتحدة التي تعرّضت لعواصف عنيفة دمرت كذلك عدة منازل وقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل.

وضربت العواصف التي رافقتها رياح قوية عدة مناطق جنوب البلاد منذ الجمعة. ويتوقع أن تنتقل باتجاه الشرق والشمال الأحد، وفق هيئة الأرصاد الجوية الأميركية التي أطلقت تحذيرات لعدة ولايات.

وبين القتلى شرطي ورجل إطفاء قالت السلطات المحلية إن سيارة صدمتهما في ولاية تكساس أثناء استجابتهما لاتصالات بشأن حوادث طرقات.

وعُثر على زوجين متوفين بجانب منزلهما المتنقل الذي دمرته العاصفة في ولاية لويزيانا، وفق المسؤول في شرطة المنطقة بيل دافيس.

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وقال دافيس عبر قناة تلفزيونية محلية إن "كل شيء مقلوب رأسا على عقب، الحطام في كل مكان، هذا محزن".

وعُثر على ثلاثة قتلى في ولاية ألاباما السبت، وبث تلفزيون محلي صور منازل مدمرة وخطوط كهرباء مقطوعة.

وحرم أكثر من 200 ألف شخص من الكهرباء صباح الأحد، وأشارت الصحافة إلى أن ولايتي كارولينا الشمالية وألاباما الأكثر تضررا.

 

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