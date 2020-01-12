وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يدعو إلى "خفض التصعيد" بعد توقيف سفير لندن لدى طهران

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الاتحاد الأوروبي انتقد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إيران الأحد على خلفية توقيفها لمدة وجيزة السفير البريطاني لديها، داعيًا إلى "خفض التصعيد". وقال بوريل على تويتر "قلق للغاية بشأن الاعتقال المؤقت للسفير البريطاني في إيران. من الواجب الاحترام الكامل لاتفاقية فيينا. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى خفض التصعيد وإفساح المجال للدبلوماسية".

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