النشطاء على تويتر يفضحون #فساد_حكومه_قطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

فضح نشطاء قطريون على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، فساد حكومة بلادهم والأموال التي تصرفها الشيخة موزة، لدعم المشاريع الإرهابية .



وتطرق النشطاء إلى بعض الجرائم التي يرتكبها النظام القطري ضد أبناء البلاد لصالح المجنسين في إطار فساد الأسرة الحاكمة التي تكرس كل إهتمامها لدعم الإرهاب والتطرف .

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وأشار النشطاء في تغريداتهم إلى الفساد الذي طال المرأة القطرية في إطار فساد الحكومة التي لا تهتم بمواطنيها ولا تحقق لهم أبسط سبل الحياة، كما يصور إعلامها الذي وجهته للحديث عن فساد بلدان المنطقة للتغطية على فسادها .

ولفتت مغردات قطريات إلى أن هناك حقوق للمرأة القطرية لا تطبق ، مثال حق توفير السكن الارض والقرض .. متسائلات عن تجنيس أبناء القطرية لماذا لا يكون مثل تجنيس أبناء القطري .

فيما دعا مغردون مؤسسة قطر الخيرية إلى التحرك نحو الدفاع عن نفسها أمام الاتهامات الدولية بدعم الارهاب، أو الكف التام عن مثل هذه الممارسات .