السفير البريطاني بطهران: لم أشارك في أي تظاهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

طهران لندن - الخليج 365

ندد السفير البريطاني في طهران قيام السلطات بتوقيفه.



ونفى السفير البريطاني في طهران راب مك إير، الأحد، مشاركته في أي من الاحتجاجات الإيرانية.

وغرد ماك إير عبر حسابه على تويتر: "يمكنني أن أؤكد أنني لم أشارك في أي تظاهرة".

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وأضاف "لقد ذهبت إلى حدث قدم على أنه وقفة لتكريم ضحايا مأساة (طائرة الرحلة) بي إس 752" التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية التي أسقطت قرب طهران الأربعاء، مشيرا إلى أنه احتُجز لمدة نصف ساعة.

والسبت، اعتقلت السلطات الإيرانية السفير البريطاني في طهران لعدة ساعات قبل إطلاق سراحه بمزاعم في تنظيمه احتجاجات بالعاصمة طهران.

وكانت وكالة تسنيم للأنباء شبة الرسمية، أكدت أنه تم احتجاز المبعوث البريطاني بإيران عدة ساعات أمام جامعة أمير كبير لتحريضه محتجين ضد الحكومة.

وفي وقت سابق السبت، مزق طلاب إيرانيون غاضبون صورا لقاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس المصنف إرهابيا بالعاصمة طهران، احتجاجا على إسقاط مليشيا الحرس الثوري طائرة ركاب أوكرانية.

وقامت قوات الأمن بمطادرة مئات الطلاب بقنابل الغاز المسيل للدموع أمام جامعتي أمير كبير وشريف، بعدما احتجوا اعتراضا على إسقاط الطائرة الأوكرانية المدنية التي كان أغلب ركابها إيرانيين.

وردد الطلاب المحتجون هتافات حادة ضد مسؤولي النظام الإيراني أبرزها "اليوم عزاء.. اليوم عزاء"؛ تضامنا مع ضحايا طائرة الخطوط الأوكرانية من طراز بوينج 737 التي سقطت بعد إقلاعها من مطار الخميني الدولي.