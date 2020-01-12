قتل شخصان واصيب عدد اخر جراء "سقوط ​قذيفة​ صاروخية أطلقها الارهابيون على حي الشهباء ​الجديدة​ ب​مدينة حلب​، فيما تشهد المدينة سقوط ​قذائف صاروخية​ يوميا تطلقها المجموعات المسلحة على المنطقة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخصين بقذيفة صاروخية أطلقها الارهابيون على حي الشهباء بحلب في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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