الجامعة العربية: للإلتزام بوقف العمليات القتالية في ليبيا

رحبت ​جامعة الدول العربية​، بـ"إعلان كل من المجلس الرئاسي ل​حكومة​ الوفاق الوطني، و​الجيش الوطني​ الليبي عن وقف ​إطلاق النار​ في ​ليبيا​ اعتبارا من اليوم"، داعيةً "القوى الليبية إلى الالتزام بوقف العمليات القتالية والعمل على خفض كل مظاهر التصعيد في الميدان والانخراط بحسن نية في الجهود التي ترمي إلى التوصل إلى ترتيبات دائمة لوقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي ​غسان سلامة​ ووفق الإطار العام الذي تدعمه عملية برلين".

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