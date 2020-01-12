القى الطيران المروحي السوري مناشير فوق ريفي حلب الغربي والجنوبي تدعو فيها الأهالي لمساعدة الجيش السوري والأبتعاد عن مقرات المسلحين كما تدعو المسلحين لتسليم سلاحهم والعودة لحضن الوطن. وتترافق هذه التطورات مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة على جبهة ريف حلف الغربي وهذه هي المرة الاولى التي تشهدها جبهات حلب وفقا لمصدر عسكري سوري الذي اكد للنشرة، ان التجهيزات على "مستوى عال ومتطورة من دبابات وراجمات صواريخ ستستخدم للمرة الاولى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يلقي منشورات على إدلب وريف حلب يطالب المدنيين بالمغادرة عبر المعابر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.