اغلاق مطار مانيلا في الفلبين بعد نشاط بركاني

أعلنت هيئة مطار ​الفلبين​، تعليق حركة الطيران في مطار مانيلا الدولي، بسبب نشاط بركاني.

ولفتت الهيئة الفلبينية، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، الى إن "حركة الطيران في المطار، لا تزال "قيد الانتظار"، بعد انتشار "الغبار البركاني" في محيط المطار ومسار الطائرات القادمة والمغادرة من المطار".

واشار مدير مطار "مانيلا" الدولي، الى إن "بركان "تال"، بدأ ينشر الرماد بصورة كبيرة، ما قد يشكل خطورة على رحلات الطيران، لذلك قررنا تعليق رحلات الطيران بصورة مؤقتة".