الملكة إليزابيث تستدعي حفيدها للبحث بقرار تخليه عن مهامه الملكية

أعلن مصدر في قصر بكنغهام عن استدعاء الملكة البريطانية إليزابيث الثانية حفيدها ​الأمير هاري​ لحضور اجتماع أزمة لبحث الترتيبات الخاصة به وبزوجته ميغان ماركل،في أعقاب إعلان الزوجين أنهما سيتخليان عن مهامهما الملكية، وذالك بحضور ​الأمير تشارلز​ ولي العهد البريطاني ووالد هاري والأمير وليام.

ولم يستشر هاري وميغان، الملكة البالغة من العمر 93 عاما ولا أفراد العائلة المالكة الآخرين قبل إعلان الأمر على موقع ساسكس رويال دوت كوم الإخباري في خطوة جرحت مشاعر الملكة وأفراد العائلة وأصابتهم بخيبة الأمل.