أعلن مصدر في قصر بكنغهام عن استدعاء الملكة البريطانية إليزابيث الثانية حفيدها الأمير هاري لحضور اجتماع أزمة لبحث الترتيبات الخاصة به وبزوجته ميغان ماركل،في أعقاب إعلان الزوجين أنهما سيتخليان عن مهامهما الملكية، وذالك بحضور الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني ووالد هاري والأمير وليام.
ولم يستشر هاري وميغان، الملكة البالغة من العمر 93 عاما ولا أفراد العائلة المالكة الآخرين قبل إعلان الأمر على موقع ساسكس رويال دوت كوم الإخباري في خطوة جرحت مشاعر الملكة وأفراد العائلة وأصابتهم بخيبة الأمل.
كانت هذه تفاصيل خبر الملكة إليزابيث تستدعي حفيدها للبحث بقرار تخليه عن مهامه الملكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.