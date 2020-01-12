التايلانديون يشاركون في مهرجان للركض مناهض للحكومة

ذكرت وكالة "رويترز" أن "آلاف العدائين التايلانديين وصلوا إلى متنزه عام في بانكوك بملابس رياضية للمشاركة قبيل شروق الشمس في مهرجان "الركض ضد الدكتاتورية".
واشار منظمون الى إن "أكثر من عشرة آلاف شخص سجلوا أسماءهم للمشاركة في المهرجان".
ولفتت الوكالة الى أن "كثيرين هتفوا "تحيا الديمقراطية" مطالبين باستقالة برايوت أثناء ركضهم في المضمار الذي يبلغ طوله 2.6 كيلومتر، وسط وجود بسيط لقوات الأمن".
وجاء مهرجان الركض بعد تجمع سياسي نظمه المعارض البارز، أناتورن جوانجرونج رانجكيت، الذي كان أكبر تجمع شهدته البلاد منذ انقلاب عام 2014 عندما استولى برايوت الذي كان قائدا للجيش في ذلك الوقت على السلطة من حكومة مدنية.
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