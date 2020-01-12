وزير الداخلية العراقي يرسل فريقا للتحقيق بمقتل صحفيين في البصرة

أعلنت وزارة الداخلية ​العراق​ية، في بيان لها، ان "الوزير ياسين الياسري، وجه بإرسال فريق عالي المستوى برئاسة وكيل الوزراه لشؤون ​الشرطة​ وعدد من الضباط للتحقيق بحادث قتل الصحفيين احمد عبد الصمد وصفاء غالي في ​البصرة​"، مشيرةً الى ان "الياسري أمر الفريق بعدم العودة لحين اكتمال التحقيق والكشف عن الجناة"، متوعداً "القتلة بأشد العقاب حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن العراق واستقراره".

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