وصل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى العاصمة العُمانية مسقط لتقديم التعازي بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، ولقاء خلفه السلطان هيثم بن طارق.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة البريطانية إن "جونسون سيحضر مراسم العزاء في قصر العلم السلطاني رفقة أمير ويلز ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن "يلتقي رئيس الحكومة، السلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد وكبار المسؤولين في حكومة السلطنة".
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون يصل مسقط لتقديم التعازي في وفاة السلطان العماني قابوس بن سعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.