جونسون يصل مسقط لتقديم التعازي في وفاة السلطان العماني قابوس بن سعيد

وصل ​رئيس الوزراء البريطاني​، ​بوريس جونسون​، إلى العاصمة العُمانية مسقط لتقديم التعازي بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، ولقاء خلفه السلطان هيثم بن طارق. وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس ​الحكومة البريطانية​ إن "جونسون سيحضر مراسم العزاء في قصر العلم السلطاني رفقة أمير ويلز ووزير الدفاع ورئيس أركان ​الجيش​"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن "يلتقي رئيس الحكومة، السلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد وكبار المسؤولين في حكومة السلطنة".

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