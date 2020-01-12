نتانياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير الأسلحة النووية

اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ الى ان "​إيران​ لا تقمع شعبها وتركز ممارسة ​الإرهاب​ في جميع أنحاء ​الشرق الأوسط​ فحسب، بل هي تسببت أيضا في مقتل 176 شخصا ثم أخفت ذلك وكذبت للمجتمع الدولي. نتقدم بأحر التعازي لعائلات القتلى، وأشير إلى شجاعة الشعب الإيراني الذي يتظاهر في الشوارع مرة أخرى ضد هذا النظام. الشعب الإيراني يستحق الحرية ويستحق أن يعيش بأمان وبسلام فهذا كل ما حرمهم النظام منه.

ورحب نتانياهو في مستهل ​جلسة الحكومة​ الأسبوعية، بقيام الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ بفرض ​عقوبات​ جديدة وصارمة للغاية على هذا النظام. وينبغي أن أقول إنه تم القيام بذلك في وقت قريب من القرار الإيراني بتسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم. ودعا ​بريطانيا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​ إلى الانضمام إلى الجهود الأميركية، لانه ينبغي أن تلك الدول ستذهب إلى ​مجلس الأمن​ حيث يجب تفعيل العقوبات التي تم اعتمادها هناك وقتها. اضاف قائلا أود أن أقول مرة أخرى "​إسرائيل​ لن تسمح لإيران بتطوير الأسلحة النووية".