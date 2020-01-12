الدفاع التركية: تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا وإدلب خطوة مهمة

اشارت وزارة الدفاع التركية، في بيان الى ان "تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا وإدلب خطوة مهمة نحو إرساء السلام والاستقرار من خلال وقف الهجمات وحفظ الأرواح ومنع موجات النزوح وعودة الحياة إلى طبيعتها"، مضيفة: "نلاحظ منذ البدء بتطبيق الهدنة في ليبيا وإدلب أن الأطراف ملتزمون بوقف إطلاق النار والوضع هادئ باستثناء عدد من الحوادث الفردية".
ولفتت الى أنه "من الملاحظ أن الأطراف تعمل على الالتزام بوقف إطلاق النار منذ إعلانه في ليبيا وإدلب، ويبدو الوضع هادئا باستثناء حادث أو اثنين فرديين".
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