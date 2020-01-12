البرلمان الإيراني: سندعم خطط وإجراءات الحرس الثوري الهادفة لحماية الشعب ونظام ايران

أعلن البرلمان الايراني، "عدم النسيان ان ايران في مواجهة شريفة وقوية مع الولايات المتحدة الأميركية المجرمة ولا يمكن السماح للأعداء باستغلال خطأ إسقاط الطائرة الأوكرانية"، معرباً عن "أسفه لإسقاط الطائرة ومواسياً أسر الضحايا"، داعياً "الإيرانيين إلى المشاركة في مراسم تأبينهم".
وعقب اجتماعه المغلق مع قائد الحرس الثوري، أكد البرلمان ان "استهداف الحرس الثوري لقاعدة عين الأسد هزيمة للقوة والهيبة الأميركية وهي مطلب لملايين الإيرانيين"، شاكراً اياه لـ"صدقه في تحمل مسؤولية إسقاط الطائرة"، مشيراً الى "الدعم الحاسم للحرس الثوري كمؤسسة ثورية ونواصل دعمنا لخططه وإجراءاته في دعم وحماية الشعب ونظام الجمهورية الإسلامية".
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