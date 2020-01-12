اشار وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال حسن مراد في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان ​القطاع الزراعي​ بمجمله يحتاج إلى اعطائه الأولوية في الأسواق المحلية وهذا يستوجب وقف استيراد المنتوجات الزراعية من الخارج ليتمكن ​المزارعون​ من اجتياز هذه ​الأزمة​ الضاغطة، لذا نأمل من وزير ​الزراعة​ اتخاذ ما يلزم لحماية انتاجنا وسنكون بجانبه بالتأكيد، فالمزارع يستحق الاهتمام.

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كانت هذه تفاصيل خبر مراد: لوقف استيراد المنتوجات الزراعية من الخارج ليتمكن المزارعون من اجتياز هذه الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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