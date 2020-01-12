"النشرة": سرقة ثلاث محال قمار في سد البوشرية الحازمية والدورة

علمت "​الخليج 365​" أنه "تمت سرقة ثلاثة محلات قمار في ​سد البوشرية​، ​الحازمية​ و​الدورة​ في مدة زمنية لم تتعد الخمسة وثلاثين دقيقة". ولفتت المعلومات الى أن "القوى الامنية حضرت الى الامكنة المذكورة وبدأت تحقيقاتها بالحوادث".

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