سال وزير الصناعة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​وائل ابو فاعور​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "كيف يتوفر ​الدولار​ لدى الصيارفة ولا يتوفر لدى ​المصارف​؟، اما ان المصارف تمتنع عن إعطاء المواطنين أموالهم وتتقصد إذلالهم وإفقارهم وبالتالي تجب ملاحقتها قضائيا، وأما ان الصيارفة يمارسون عمليات تبييض أموال غير مشروعة ويجنون الأرباح الفاحشة من اللبنانيين".

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كانت هذه تفاصيل خبر ابوفاعور: كيف يتوفر الدولار لدى الصيارفة ولا يتوفر لدى المصارف؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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