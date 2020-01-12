اعتصام امام منزل شقير في الحمرا رفضا للتمديد لشركتي "ألفا" و"تاتش"

عقدت مبادرة "وعي" ومجموعات من ​الحراك المدني​ ​مؤتمر​ صحافي للحديث عن ​التمديد​ لشركتي "ألفا" و"تاتش"، أمام منزل وزير الاتصالات في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​محمد شقير​ في ​الحمرا​، شارع بلس، بالقرب من مخفر حبيش.

وذكرت نعمت بدر الدين ان وزير الاتصالات التف على قرار رئيس الجمهورية ولجنة الاتصالات النيابية ومدد لشركتي الخلوي لأجل غير مسمى بدون أي تردد.

ولفتت الى ان شقير فضل مصلحة شركتي الاتصالات على مصلحة الدولة، وربط موضوع التمديد بحكومة تصريف اعمال لا تصرف اعمالها ورئيسها خارج لبنان. معتبرة أن هذا التمديد غير قانوني داعية لمساءلة الوزير شقير شعبيا وقانونيا.

من جهته أكد المحامي حسن بزي أنه سيتم تقديم اخبارات حول هذا الملف غدا امام ديوان المحاسبة والنيابة العامة المالية.