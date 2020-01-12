رياض سلامة: لا ننوي استخدام الصلاحيات الاستثنائية التي طلبناها لاستحداث إجراءات جديدة

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه لا يسعى لاستخدام الصلاحيات الاستثنائية التي طلبها في كتاب وجهه الى وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل في استحداث إجراءات جديدة.
وأشار سلامة في حديث لوكالة "رويترز" الى أنه طلب هذه الصلاحيات الاستثنائية لتنظيم القيود التي طبقتها المصارف العاملة في البلد على المودعين وتوحيدها لضمان تطبيقها بشكل عادل ومتساو على البنوك والعملاء.
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