يتوجه رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ خلال ​الساعات​ المقبلة الى مسقط قبل عودته الى ​بيروت​ لتقديم واجب العزاء الى سلطان عمان هيثم بن طارق و​القيادة​ العمانية بوفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري يتوجه إلى مسقط للتعزية بالسلطان قابوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.