يازجي: كنيستنا الانطاكية لن تساوم على الحق وستبقى تدافع عن قضايا الشرق

ناشد بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم ​الارثوذكس​ ​يوحنا العاشر يازجي​ خلال ترأسه قداس الاحد في ​دير سيدة البلمند​ جميع المسؤولين أن "يضعوا نصب اعينهم صالح الشعب الذي يتعذب ويرزح تحت أزمة معيشية كبيرة، وأن يتعاضدوا من أجل أن تتشكل ​حكومة​ تنتشل الوطن من عمق الازمة، فمن غير المقبول أن يستمر تقاذف المسؤوليات والمواطن يجوع ونسبة كبيرة من الناس لا يحصلون على رواتبهم، في ظل ازدياد ​البطالة​ والصعوبات في الحصول على الاموال وعجز الناس عن تسديد المستحقات"، ودعا جميع المسؤولين الى أن "يحبوا ​لبنان​"، مذكرا بأن "كنيستنا الارثوذكسية تمر بمرحلة دقيقة تستوجب تكثيف الصلوات والابتعاد عن تأجيج الخلافات"، دعا الشعب الى "عدم تصديق الروايات التي تضعف الثقة بالكنيسة"، ومؤكدا أن "كنيستنا الانطاكية لن تساوم على الحق وستبقى تدافع عن قضايا هذا الشرق".

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