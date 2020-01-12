شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء الهيئات البرلمانية يعلنون تأييدهم للقوات المسلحة والقيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب المصرى، تأييدهم للقيادة السياسية والقوات المسلحة المصرى، فى شأن أى قرار يحافظ على الأمن القومى المصرى، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، عقب كلمة عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، منذ قليل.

وقال أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن ما شهدته القوات المسلحة من تطوير فى العتاد والمعدات يؤكد وعيها بالمخاطر المحيطة بالمنطقة، وأن الحزب خلف القوات المسلحة، والقيادة السياسية، فضلًا عن أنها خلف دعم الجيش الليبى وسلامة أراضيه ووحدة الشعب الليبى.

وقال النائب هانى أباظة ممثلًا عن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إننا فى لحظة فارقة، وإنه مما لاشك فيه يقف الحزب وراء القيادة السياسية والقوات المسلحة فى كل القرارات التى تحمى الأمن القومى، مشددًا، : " ما يحدث فى تركيا، هى ممارسات غير مسئولة لرئيس غير مسئول بشكل يهدد الأمن القومى ".

وقال النائب سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام، أن أردوغان يريد أن يصنع فتنة تهدد المنطقة، معلنًا تأييده للرئيس السيسى فى كافة الاجراءات والخطوات التى تحمى الأمن القومى المصرى.

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وكان المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، قد وجه تحية للشعب المصرى ولرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى وأعضاء البرلمان، على موقفهم المساند لليبيا فى أزمتها الراهنة، وذلك خلال جلسة البرلمان المصرى.

وقال عقيلة، أن التاريخ لن ينسى تسجيل مواقف وصفحات مضيئة لليبيين فى مواجهة ما تعرضوا له من عدوان تركى، لافتًا إلى أن الشعب الليبى أراد التنمية والعيش فى حياة أفضل إلا أنه وجد نفسه أمام "ضباع" العمليات الإرهابية، بقيادة دول تدعى الإسلام، وأكد المستشار عقيلة صالح، أن ليبيا لا تستعدى أحدا، وإنما تدافع عن حقوقها المشروعة فى الحفاظ على أراضيها.

ولفت صالح، إلى أن محاولة تركيا بائسة فى محاولة نشر الفوضى فى الأراضى الليبية، من خلال حربا بالوكالة لصالح بعض الجماعات الإرهابية.

وأشاد بالموقف المصرى والقوات المسلحة المصرية المساندة للقضية الليبية فى رفض التدخلات العسكرية التركية على الأراضى الليبية، وما تمثله من انتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات الدولية.