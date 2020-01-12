شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: البنك المركزى يستدعى 10 من أصحاب المصانع المُتعثرة يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك تعاون كامل من قبل البنك المركزى المصرى فى ملف المصانع المتعثرة، قائلة: "البنك المركزى بيستدعى 10 من أصحاب المصانع المتعثرة يوميا بحضور البنوك الدائنة"، لافتة إلى أن هناك لجنة برئاسة جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى تنتهى فى كل جلسة بقرارات، بشأن الديون القديمة على المصنع محل الدراسة والقروض الجديدة التى ترغب فى الحصول عليها.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك مبادرات سابقة للمصانع المتعثرة لم يُكتب لها النجاح، حيث أنه فى بعض الأحيان كان يتم تسوية الديون القديمة ويظل اسم المُصنع أو المستثمر على القوائم السلبية الائتمانية، وبالتالى لا يتمكن من الحصول على أية قروض جديدة، موضحة أنه الآن البنك المركزى يحذف الاسماء من القوائم السلبية لتمكين المستثمر من مواصلة نشاطه الصناعى والحصول على قروض أخرى جديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، للاستماع إلى استراتيجية الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قد أشار إلى قيام البنك بإعداد قاعدة بيانات تتضمن حصرا بالمصانع المتعثرة، وتوزيعها الجغرافى، وسيتم تحديثها ببيانات عن حجم العمالة التى كان يتم تشغيلها فى كل مصنع.

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وأكد المحافظ أن البنك المركزى سيظل داعمًا قويًا للقطاع الصناعى من أجل إحداث نقلة نوعية فى ملف المصانع المتعثرة، من خلال تقديم تسهيلات أخرى جار العمل عليها، وكذا تطوير وتعزيز قدرات الصناعة المصرية بشكل عام.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد على الاهتمام البالغ الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف المصانع المتعثرة، وتوجيهه بألا تقتصر مبادرة تحفيز الصناعة على مجرد إطلاقها، بل أن تتم متابعة تنفيذها مع أصحاب الشأن من مالكى هذه المصانع.

ولذا فقد وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تنفيذية مصغرة تضم ممثلى البنك المركزى والوزارات المعنية، لمتابعة التفاصيل الدقيقة للتنفيذ على الأرض، وحل المشكلات.