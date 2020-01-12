شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: "قبل الوزارة كنت بروح الساعة 8 دلوقتى بتأخر لـ12 بليل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على مسئوليات الوزارة، قائلة "أنا بحب أدخل فى كل التفاصيل فى العمل، مش عارفة دى ميزة ولا عيب"، وتابعت: "قبل تولى وزارة التجارة والصناعة كنت بتأخر لـ7 أو 8 دلوقتى بخلص شغل الساعة 12 بليل"، مضيفة "رفاهية الوقت مش موجودة، ونحتاج إلى العمل بمعدل عال من السرعة والإنجاز، نحتاج عودة ريادة الصناعة وعودة اسم وزارة التجارة والصناعة أفضل مما كان، فهى من أقوى الوزارات لمسئولياتها عن ضبط الميزان التجارى والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة العمال والكثير من الأمور".

من ناحيته رحب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالرؤية التى طرحتها الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قائلا: "أنا أول مرة أتفاءل، فى الفترات السابقة كان هناك تباين بين رؤسية اللجنة ورؤية الحكومة، والوزيرة نيفين جامع لديها نفس الفكر والطريقة التى تنتهجها اللجنة، وهناك توافق فى الرؤى، وأتوقع نهضة صناعية كبيرة قريبا".

وعلق المهندس محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، قائلا: "نرى بارقة أمل ونور من بعيد"، مطالبا وزيرة التجارة والصناعة بإعادة النظر فى ملف أسعار الطاقة للمصانع من كهرباء وغاز طبيعى وخلافه.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، للاستماع إلى استراتيجية الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن ملف الاتفاقيات الدولية من الملفات التى يتم النظر إليها فى إطار محور ترشيد الواردات وتعظيم الصادرات، قائلة: "أنا طلبت حصر بالاتفاقيات التجارية الدولية، ووجدت أنها 7 اتفاقيات تجارية دولية مع دول وكيانات مثل الكوميسا والاتحاد الأوروبى وأغادير، وعقدت مقارنة بين الأوضاع قبل وبعد تلك الاتفاقيات وحجم التبادل التجارى مع تلك الدول واستثمارات تلك الدول فى مصر، ويتم مراجعة الاتفاقيات التجارية بشكل عام ودراسة مدى الاستفادة منها".

وأشارت وزيرة الصناعة، إلى أن هناك برنامج جديد يتم تفعيله للمصدرين، ويقوم هذا البرنامج على الاهتمام بالمعارض الخارجية لأنها تفتح مجال للتصدير، مع مراجعة الجهات والشركات التى ستمثل مصر بالمعارض، وأماكن تلك المعارض، مضيفة أنه يتم إعداد هيكل للواردات والصادرات لمعرفة المنتجات التى يسهل صناعتها محليا وتوجيه الصناعات الصغيرة تجاهها، والنظرة الآن لملف الواردات مختلفة، فعلى سبيل المثال هناك الكثير من الواردات نسبة كبيرة منها يُنتج محليا لكن بجودة أقل".