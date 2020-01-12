شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صادم لمذيع بقناة الرحمة: "أنت سبب التحرش حتى لو خرجتى بالنقاب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر فيديو على السوشيال ميديا لشيخ يدعى سعد عرفات، تحدث فيه عبر فضائية الرحمة، عن التحرش، وقال، إنه قد تخرج المرأة منتقبة وتكون هى السبب فى التحرش، ويستطرد:"كثير من البنات تشتكى أنها إذا سارت فى الشارع يضايقها الشباب والرجال، وإذا ركبت الأتوبيس يلتفت إليها الرجال يمينا ويسارا فأنت سبب التحرش".

أضاف عرفات فى الفيديو: "تقول الفتاة حينها ما خرجت إلا محجبة أو منتقبة فلماذا أتعرض للتحرش؟، وهنا أرد عليها وأقول لعلك خرجت بغير حاجة فسلط الله عليكى هذا الذئب الشيطانى، انتبهى وأنا أقول كلاما أعرفه وأعيه لعلك خرجتى منتقبة، ومتسترة فسلط الله عليك شيطانا يؤذيك، لأنك أولا عينيك تجرى ذات اليمين وذات الشمال، وأحيانا هى التى تنظر إليه وتقول أنا هنا ألا ترانى أنت أعمى، فنظر إليها فدققت النظر إليه فأرسل إليها قبلة".

Advertisements

وقال ناشر الفيديو، على اليوتيوب، إن هذا المقطع تم تداوله فى إشارة منه إلى وقائع التحرش الأخيرة، إلا أنه يمثل تشجيعا للشباب على التحرش بأى فتاة.

وكان قد قرر قاضى المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية، بالشرقية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس سائق 15 يومًا، لتحرشه بطفلة من ذوى الاحتياجات الخاصة ومحاولة هتك عرضها، أثناء سيرها بأحد شوارع قريتها مستغلا أنها من "متلازمة دون" لكن إحدى السيدات شاهدته ونهرته فهرع وتركها، قبل أن تحرر أسرتها محضر ويتم القبض عليه.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية يفيد، بلاغا من أسرة " ز ر م" 16 سنة من ذوى الاحتياجات الخاصة "متلازمة دون" مقيمة قرية كفر الحصر، بقيام "مصطفى و م" 19 سنة سائق، مقيم كفر الزقازيق، بالتعدى على ابنتهم.

وتبين أن السائق شاهد الطفلة فى أحد الشوارع بقرية كفر الحصر، فهرع إليها للتحرش بها والتعدى عليها جنسيا، فشاهدته سيدة من شرفة منزلها وشاهدت الطفلة تحاول ترتيب ملابسها، فأهانته فهرع مسرعا وأبلغت أسرتها وفور تحرير المحضر رقم 62281 إدارى مركز الزقازيق لسنة 2020، توجهت قوة من مباحث مركز الزقازيق، برئاسة المقدم أحمد متولي، رئيس مباحث مركز الزقازيق، من ضبط المتهم وتم إحالته لنيابة مركز الزقازيق للتحقيق معه، فيما تطوع "محمد عبد الحميد الصادق" محامى وممثل المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، للدفاع عن الطفلة وحضور التحقيقات معها.