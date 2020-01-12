شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عبد العال: ندعم جهود التسوية الشاملة لأزمة ليبيا ووضع حد للتدخلات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على ثوابت موقف مصر تجاه الأزمة الليبية، وفى مقدمتها احترام إرادة الشعب الليبى، وضرورة التوصل إلى حل سياسى يمهد لعودة الأمن والاستقرار، ويحافظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وشعبها، وذلك فى إطار دعم جهود إيجاد تسوية شاملة تتعامل مع جوانب الأزمة الليبية كافة، ووضع حدٍّ للتدخلات الأجنبية غير المشروعة فى الشأن الليبى التى لا تربطها لا رابطة الجغرافيا ولا روابط اللغة، إنما تنظر طمعاً ورغبةً فى الثروات الليبية التى هى حق الشعب الليبى، وحدة فرضاً لأمر واقع متوهم.

وأضاف عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التى يحضرها المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، أن توقيع مذكرتيّ التفاهم بين تركيا وفايز السراج فى نوفمبر الماضي 2019، تشكل انتهاكًا صارخاً للقانون الدولى ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وتخالف أيضاً اتفاق الصخيرات المتوافق عليه، والذى يعتبر الركن الوحيد لأية شرعية قد تستند لها هذه الحكومة، كما يؤدي إلى المزيد من التقويض للاستقرار الإقليمي في المنطقة، مضيفا: نحن فى البرلمان المصرى نؤيد وندعم الموقف الشجاع الذى اتخذه مجلس النواب الليبى فى رفض هاتين المذكرتين واعتبارهما لاغيتين ولا أثر لهما.

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كانت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بدأت بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، حيث قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى مستهل الجلسة العامة: "يسعدنى ويشرفنى حضور رئيس مجلس النواب الليبى الشقيق".