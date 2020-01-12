شكرا لقرائتكم خبر عن معاناة على سالم داخل سجون الدوحة.. محاكمات غير عادلة وتعسف مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آثارت الصور ومقطع الفيديو المتداول، للمعتقل المصرى على سالم فى سجون الدوحة، تعاطفا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مطالبين بسرعة الإفراج عنه، نظرا لما يتعرض له من انتهاكات وتنكيل وقمع مستمر داخل محبسه، وخاصة فى ظل المحاكمة غير العادلة التى يواجهها المعتقل المصرى فى الدوحة.

وظهر على سالم المعتقل فى قطر بتهم ملفقة تحت مزاعم التجسس، خلال جلسة محاكمته شاكيا من سوء معاملته، ومحاكمته فى ظروف غير عادلة وبتهم باطلة، قائلاً: "مش بس بى إن سبورت اللى أسستها هندسيًا، كل المنشآت الرياضية اللى تخطر على بالك فى قطر أنا شاركت فى تأسيسها من الصفر، وقناة الجزيرة بمكاتبها وشبكة مراسليها ومكاتبها الخارجية، والجزيرة مباشر وأكبر تغطياتها".