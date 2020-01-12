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شكرا لقرائتكم خبر عن معاناة على سالم داخل سجون الدوحة.. محاكمات غير عادلة وتعسف مستمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آثارت الصور ومقطع الفيديو المتداول، للمعتقل المصرى على سالم فى سجون الدوحة، تعاطفا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مطالبين بسرعة الإفراج عنه، نظرا لما يتعرض له من انتهاكات وتنكيل وقمع مستمر داخل محبسه، وخاصة فى ظل المحاكمة غير العادلة التى يواجهها المعتقل المصرى فى الدوحة.
وظهر على سالم المعتقل فى قطر بتهم ملفقة تحت مزاعم التجسس، خلال جلسة محاكمته شاكيا من سوء معاملته، ومحاكمته فى ظروف غير عادلة وبتهم باطلة، قائلاً: "مش بس بى إن سبورت اللى أسستها هندسيًا، كل المنشآت الرياضية اللى تخطر على بالك فى قطر أنا شاركت فى تأسيسها من الصفر، وقناة الجزيرة بمكاتبها وشبكة مراسليها ومكاتبها الخارجية، والجزيرة مباشر وأكبر تغطياتها".
التنكيل والتعسف الذى يتعرض له المعتقل المصرى على سالم، وصل إلى عدم زيارة أهله أو محاميه له، وإلغاء كل الزيارات له، إضافة إلى حبسه بشكل انفرادى، الأمر الذى أظهر حالة التعاطف الشديدة معه خلال الأيام الجارية، وخاصة فى ظل هذه الأوضاع الصعبة التى يتعرض لها.
ويواصل النظام القطرى انتهاكاته ضد المصرى المهندس على سالم المعتقل فى السجون القطرية، حيث كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة العدل القطرية ماطلت فى الموافقة على طلب حضور محامى مصرى جلسات محاكمة المهندس المصرى أمام المحاكم القطرية، لافتة إلى أن الموافقة على طلب حضور محام مصرى جاءت بتاريخ قديم.
كانت قد أكدت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، أن حسام لطفى محامى على سالم، فوجئ عند وصول موافقة وزارة العدل القطرية على حضور محامى مصرى أنها بتاريخ قديم، لافتة إلى أن موافقة حضور محامى مصرى خرجت بتاريخ 22 أكتوبر كى يستطيع المحامى حضور جلسة 7 نوفمبر ولكن وزارة العدل القطرية سلمتها إلى محامى المهندس المصرى فى 22 ديسمبر.
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