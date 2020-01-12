شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب توافق على منحة تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنه 2019 ، بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين حكومة مصر العربية، ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وصندوق المساعدة الفنية للدولة متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الإفريقى، بشأن منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية، لريادة الأعمال بمبلغ 550 ألف دولار أمريكى.

ويهدف المشروع – حسبما استعرض ممثلو الحكومة، إلى المساهمة فى تعزيز وتحسين المنظومة البيئة لريادة الأعمال في مصر، من خلال دعم "مركز ريادة الأعمال التابع لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى"، عبر تطوير الخدمات المقدمة لرواد الأعمال وإتاحة المعلومات، وتوفير خدمات تطوير الأعمال لصغار المستثمرين وأصحاب الأفكار الأبتكارية من رواد الأعمال.

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ويتكون المشروع من توسيع وتحسين نطاق الحصول علي الخدمات والمعلومات المتعلقة بريادة الأعمال من خلال إنشاء منصة رقمية علي الأنترنت وبناء القدرات من الدورات التدريبية وورش العمل، وتعزيز إتاحة الخدمات المصممة خصيصا لرواد الأعمال، وإداترة المشروع من خلال تعيين 4 استشاريين مسئولين عن تنسيق المشروع وإعداد التقارير وأعمال المتابعة وخبير مشتريات ومحاسب وإخصائي إدارة اعمال، وتعيين مراجع للمشروع.