شكرا لقرائتكم خبر عن نواب البرلمان يرفضون التدخلات الخارجية فى الشأن الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أعضاء مجلس النواب المصرى، على لسان وكيليه وزعيم الأغلبية البرلمانية وممثل المعارضة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى والشئون العربية بالبرلمان، عن دعمهم الكامل للدولة الليبية وسيادة أراضيها، مؤكدين رفضهم لأى تدخلات عسكرية خارجية فى الشأن الليبى، كما أعلنوا دعمهم الكامل والمُطلق للقيادة السياسة المصرية مُمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والقوات المسلحة المصرية، فى الدفاع عن الأمن القومى المصرى من أى مخاطر.

من ناحيته قال النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن نواب الشعب والشعب المصرى بأكمله يقفون وقوفا صفا واحدا مع الشعب الليبى وإرادته ووحدة أراضيه، متمنيا من المولى عز وجل أن يتحقق النصر القريب للدولة ليبيا الشقيقة، مضيفا: "ونؤيد كل تحركات القيادة السياسية المصرية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى للدفاع عن الأمن القومى المصرى".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، وأعلن النائب سليمان وهدان، وكيل ثان مجلس النواب، أن الشعب المصرى أعلن موقوفه بالوقوف إلى جانب أشقائه الليبيين، معلنا عن دعم البرلمان المصرى الكامل للقيادة السياسية المصرية.

ومن ناحيته قال النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إنه لا يخفى على أحد الهدف الحقيقى للتحركات التركية المريبة بالمنطقة، سعيا للهيمنة على حقول الغاز بشرق البحر المتوسط ونشر الفوضى فى دولة ليبيا، مؤكدا أن ذلك يُعد انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا.

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وأكد رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان المصرى، أن البرلمان الليبى هو الجهة الوحيدة المُنتخبة من الشعب الليبى، وأن الشعب المصرى يقف صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة كافة التحديات التى تواجه الدولة المصرية.

بدوره وجه زعيم الأغلبية البرلمانية، الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، التحية للبرلمان الليبى لموقفه الحاسم تجاه الاتفاقيات التى هى والعدم سواء وتتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية، قائلا "نرفض الاعتداء على سيادة أى دولة عربية، كما نرفض التدخل العسكرى والتعدى على سيادة الدولة الليبية".

وتابع القصبى قائلا "نحن داعمين لليبيا واستعادة الأمن، ونعلن بكل قوة ووضوح الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية المُخلصة مُمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ أى إجراء لحماية الأمن القومى المصرى".