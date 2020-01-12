صور.. عبد العال: مؤتمر برلين فرصة مهمة ولن نتوانى عن تقديم الدعم للأشقاء فى ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن عناصر الحل السياسى فى ليبيا موجودة ومتوافرة، خاصة أن لدينا فرصة مهمة وهى مؤتمر برلين الدولى الذى سيُعقد الشهر الجارى، والذى يمثل فرصة مهمة للتوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية حول تسوية سياسية للأزمة في هذا البلد الشقيق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي.
وقال عبد العال، :"أننا فى مصر لن نتوانى عن تقديم الدعم لأشقائنا فى ليبيا من أجل استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها ضد الأفكار المتطرفة ومنطق الإدارة بالميليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة الذي تدعمه بعض الدول المعادية للمنطقة بأسرها بهدف إعاقة عودة الاستقرار فى هذا البلد العربى الشقيق، الذى نتمنى من أعماق قلوبنا أن يخرج من أزمته الحالية ويستعيد عافيته بفضل شعبه وجيشه الوطني الأبي وقيادته الشرعية، ليكون كما كان دائماً أحد الأعمدة الرئيسية فى تعزيز العمل العربي المشترك وحماية الأمن القومى العربى".
وكان النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب، قال إن اللجنة العامة أكدت خلال اجتماعها على إدانتها الشديدة لموافقة البرلمان التركى إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وأن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا.
وأضاف حسب الله، أن اللجنة أكدت خلال اجتماعها على دعم القيادة السياسية فى كافة الإجراءات التى تراها لازمة لمواجهة هذا الموقف.
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